Фура смяла 4 машины на трассе М-5 под Юрюзанью

МЧС сообщает о пострадавших.

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Страшное столкновение грузовика и четырёх легковушек произошло сегодня, 16 июня, на трассе М-5 в Челябинской области. ДТП случилось на 1648 километре дороги, в районе Юрюзани.



Первыми об аварии сообщили свидетели инцидента. Они также опубликовали фотографии с места происшествия. На них видно, что легковые машины сильно повреждены. Оранжевый грузовик, в свою очередь, въехал в ограждение на трассе. Информацию о ДТП «Первому областному» подтвердили в региональном МЧС. По данным ведомства, столкновение произошло в 14:20 по местному времени.

«По адресу: ФАД „М-5“, 1648 км, в районе г. Юрюзань в Катав-Ивановском МР, Челябинской области, произошло столкновение четырех легковых автомобилей и грузового автомобиля. Для ликвидации последствий ДТП задействовано 36 человек, 10 ед. техники, в т. ч. от МЧС 11 человек, 3 ед. техники»,— сообщили в ГУ МЧС Челябинской области.

Также специалисты отметили, что в аварии пострадали люди, однако их число в настоящий момент неизвестно. Для уточнения информации «Первый областной» запросил комментарии у ГИБДД и Упрдор «Южный Урал». Оба ведомства обещали предоставить подробности позднее.