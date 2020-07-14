Девочку, впавшую в кому после травмы на воде, не могут транспортировать в Челябинск

Состояние ребенка все еще недостаточно стабильно для перевозки.

Послушать 00:00 Девятилетняя девочка впала в кому после того, как упала в воду с надувного плавательного круга. Травмы ребенок получил в Еткуле, оттуда девочку планировали перевезти в Челябинск. Однако врачи все еще не могут этого сделать. «Ребенок находится под постоянным мониторингом реанимационно-консультативного центра ЧОДКБ. К сожалению, пока ребенка вывезти мы не можем по состоянию здоровья, но вся помощь организована на месте», — сообщила заместитель начальника управления, начальник отдела организации медицинской помощи детям и матерям министерства здравоохранения Эльвира Домрачева. Реанимационная бригада, выехавшая к пациентке из РКЦ, пробудет с ней до тех пор, пока ее состояние не стабилизируется. После этого, ребенка доставят в Челябинск либо на специализированном реанимобиле, либо с помощью санавиации. Оба варианта транспортных средств оснащены необходимыми системами, чтобы поддерживать состояние пациента на время транспортировки.