Задержан виновник страшной аварии под Юрюзанью

Возбуждено уголовное дело.

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В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту страшной аварии, которая произошла на трассе М-5. Массовое столкновение произошло вчера, 16 июня 2020 года, в Катав-Ивановском районе. Шесть автомобилей столкнулись, в результате чего погибли и пострадали люди.

На месте, где произошла авария, проводятся дорожные работы, из-за чего было организовано реверсивное движение, установлены соответствующие знаки.

«Грузовой автомобиль „Шанкси“ совершил столкновение с движущимися впереди пятью автомобилями: „Лада Гранта“, „Рено Сандеро“, „Ауди Q7“, ВАЗ-2114, „Хино“. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля „Лада Гранта“ от полученных травм скончались на месте происшествия. В ходе ДТП также пострадали водители еще трех автомобилей и три пассажира», — сообщили сайту «Первый областной» в ОМВД России по по Катав-Ивановскому району.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц». Водителя «Шанкси» задержали, ему избирают меру пресечения.

Также по факту происшествия проводит проверку прокуратура Челябинской области. Задача сотрудников установить, выполнила ли компания, выпустившая на маршрут водителя «Шанкси», требования федерального законодательства: достаточно ли отдыхал водитель, был ли проведен технический осмотр автомобиля, а также медицинский осмотр водителя.

Расследование поставлено на контроль в ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области. Ход проверки прокуратурой поставлен на личный контроль прокурора области.