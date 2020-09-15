Хлопок газа произошел в квартире на улице Сталеваров в Челябинске

Её хозяин госпитализирован.

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В Металлургическом районе Челябинска произошёл взрыв бытового газа. Инцидент случился сегодня, 15 сентября, в вечернее время по адресу Сталеваров, 76. Факт происшествия сайту «Первый областной» подтвердили в ГУ МВД России по региону.

«Там произошёл хлопок бытового газа. Хозяин квартиры госпитализирован. Пострадала только его квартира», — рассказали в ведомстве.

На этот раз обошлось без жертв. Напомним, в марте этого года взрыв газа прогремел в одной из квартир на улице Доменщиков в Магнитогорске. Тогда погибли два человека: женщина и подросток.

Другой взрыв в Магнитогорске забрал жизни 39 человек. Трагедия навсегда останется в памяти всех жителей Челябинской области.