Пронёс в школу: взрывное устройство сдетанировало в руках у школьника в Сатке

Мальчик получил ожог бёдер II степени.

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В Сатке школьник пронёс в учебное заведение самодельное взрывное устройство, которое сдетанировало у него в руке. Эпизод произошёл в минувший четверг, 10 сентября, в школе № 11. Как рассказали в саткинской районной больнице, после инцидента мальчика с ожогами доставили в медучреждение.



«12-летний мальчик поступил к нам вчера с термическими ожогами бёдер II степени, ему была оказана медицинская помощь, после чего он был отправлен на амбулаторное лечение»,— рассказала пресс-секретарь ГБУЗ «Районная больница Сатки» Ольга Шиганова.

Инцидент сайту «Первый областной» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

«Происшествие было зарегистрировано. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. По окончанию проверки будет принято процессуальное решение»,— сообщили «Первому областному» в региональном ГУ МВД.

По информации «Первого областного», ребёнок пострадал от рыболовной петарды. Точные причины произошедшего будут известны после проведения всех проверок.