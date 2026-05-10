В Челябинске завершается голосование за тему главного ледового городка

Проект разработают, исходя из предпочтений горожан

Сегодня, 10 мая, завершается голосование за тему главного ледового городка на 2026/27 годы, который возведут на площади Революции в Челябинске. Оставить свой голос горожане могут до конца дня на портале «Госуслуги», напомнили в городском комитете по культуре.

«Ледяная зимняя сказка появится на главной площади Челябинска в декабре 2026 года. Проект разработают, исходя из предпочтений самих челябинцев»,— рассказали в комитете.

Проголосовать горожане могут за одну из пяти тем, среди которых: «Челябинск — культурная столица России», «Вокруг света за 80 дней», «Герои произведений Эдуарда Успенского», «Зимняя сказка» и «Герои произведений Корнея Чуковского». К слову, 2027-й Челябинск встретит в новом статусе — культурной столицы России.

Минувшей зимой главный ледовый городок был посвящен юбилею южноуральской столицы.