Челябинец стал жертвой взрыва на заправке самоообслуживания

Инцидент произошёл в четверг, 9 июля.

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Житель Челябинска Андрей Барышников едва не погиб после взрыва на заправочной станции с самообслуживанием. Эпизод произошёл в четверг, 9 июля, около 19:00 по местному времени.



Как рассказал сам участник инцидента он приехал на АЗС чтобы заправить машину. После того, как бензин начал литься в бак Андрей Барышников почувствовал неладное. Оказалось, в этот момент из щели в станции лился бензин. Как описывает пострадавший, буквально через несколько секунд прогремел взрыв.

«Я начинаю поворачивать голову к машине и гремит взрыв, меня окутывает облакам огня, будто я засунул в огненный шар голову, и отбрасывает в сторону, будто кто-то сзади толкнул сильно в спину, Я не соображаю что случилось, скорее ищу жену, всё ли в порядке, потом замечаю, что горит бензо-робот, шланг от него как раз у нас в бензобаке, горит и шланг и наш машинный бензобак. Мы в каком-то ступоре, в шоке, это происходит все невероятно быстро. Я бегу выдернуть шланг, пинаю по нему, но он цепляется железкой от пистолета за бензобак, с пистолета все ещё льет бензин, руками не взять, так как шланг горит, ногой особо не выбить, так как может этим же горящим бензином дальше капать и на тебя, ладно люди были, мужики подлетели, сразу начали тушить водой и маленьким огнетушителем»,— поделился Андрей Барышников.

В итоге очевидцы потушили шланг и начали заливать его водой. В это время другой человек сел в машину и отогнал её назад. К этому моменту у Андрея Барышникова стали проявляться ожоги. В итоге мужчина оказался в ожоговом центре на ЧМЗ. Сейчас, как пишет сам пострадавший от инцидента, все ожоги прошли.

Отметим, что на месте инцидента присутствовали и сотрудники МЧС. По их данным, возгорание началось в 18:48, ликвидировали его в 19:03. Всего было задействовано 8 человек и 2 единицы техники.