Заморозки до −5 ударят в Челябинской области ночью 11 мая

Днем воздух существенно прогреется

В ночь на 11 мая на всей территории Челябинской области ожидаются заморозки — все из-за влияния арктической воздушной массы. Днем столбики термометров поднимутся до +15 градусов и выше. Ветер сохранится северо-западным и станет чуть тише, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −2...0 градусов. Днем потеплеет до +15. Переменная облачность, осадков не будет. Ветер северо-западный, 5—10 метров в секунду.

По области ночная температура будет варьироваться в пределах от −5 до 0 градусов. Днем — 11—16 градусов выше нуля. День выдастся сухим. Ветер местами разгонится до 14 метров в секунду.

Напомним, в Челябинской области из-за заморозков действует экстренное предупреждение.