Кадры взрыва в Бейруте всполошили весь интернет

Более 100 человек погибли и около 4 тысяч пострадали в Ливане

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Во вторник, 4 августа, в районе морского порта в Бейруте, Ливан, произошел мощный взрыв. Сейчас город объявлен районом бедствия, а на две недели вводится режим чрезвычайного положения.

Все произошло из-за хранения 2 750 тонн селитры на складе, без надлежащих мер безопасности. Об этом объявил премьер-министр Ливана Хасан Диаб.

По последним данным, при взрыве пострадало около 4 тысяч человек. Более сотни погибли.

В окрестностях возле эпицентра событий, сильно повреждены жилые дома и офисные здания, в том числе и посольства нескольких государств, в том числе и Российское. Агентство ТАСС сообщило о том, что пострадала одна из сотрудниц.

Всего же взрыв был эквивалентен по мощности землетрясению магнитудой 4,5 балла.

Сейчас же в Ливане продолжают оказывать медицинскую помощь всем раненым. А тем, кто в результате этих событий потерял жилье, предоставят временное — об этом заявил президент Ливана Мишель Аун.