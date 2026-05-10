Почти 110 тысяч южноуральцев посетили праздничные мероприятия в День Победы

В Челябинской области прошли торжественные построения, концерты и возложения цветов

В Челябинской области в 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне прошло 155 праздничных мероприятий, участие в которых приняли почти 110 тысяч жителей и гостей региона. Благодаря принятым полицейскими мерам нарушений общественного порядка не зафиксировано, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Всего в Челябинской области было задействовано свыше 3,6 тысячи полицейских. Они регулировали движение у площадок, где проходили мероприятия, а также досматривали гостей, в том числе с применением металлодетекторов. Участие в обеспечении порядка также приняли росгвардейцы, дружинники, казаки и сотрудники частных охранных предприятий.

День Победы в Челябинской области отметили с размахом. Утром южноуральцы возложили цветы к мемориалам, а затем отправились смотреть торжественное построение войск. Многолюдно было и на праздничных концертах.

Ветераны Великой Отечественной войны принимали адресные поздравления в сам праздник и задолго до него. Их продолжат окружать вниманием и заботой и после праздника: в регионе работа по поддержке ветеранов не прерывается ни на один день.