Челябинца приговорили к пяти годам за обман покупателей на 11 млн рублей

Он предлагал приобрести у него технику со скидкой без планов ее продажи

Курчатовский суд Челябинска приговорил мужчину к пяти годам колонии за многомиллионное мошенничество. Горожанин предлагал знакомым купить через него бытовую технику якобы дешевле, чем в магазине. Потерпевшими от его действий признали 69 человек.



Суд установил, что мужчина с 2019 по 2021 годы предлагал горожанам приобрести бытовую и офисную технику по цене ниже рыночной. Он говорил им о наличии бонусов в магазине от произведенных покупок, которыми он может воспользоваться для новых приобретений.

«Потерпевшие на интернет-сайте магазина бытовой техники выбирали интересующий товар и переводили подсудимому денежные средства, которыми он распоряжался по своему усмотрению. В результате 69 пострадавшим причинен ущерб на сумму свыше 11 миллионов рублей», — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Мужчину признали виновным в мошенничестве. С учетом позиции гособвинения суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима.