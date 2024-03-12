Евгения Майорова назвала три схемы вовлечения в мошенничество подростков

Челябинский омбудсмен рассказала, как желание заработать доводит до преступления

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова назвала популярные схемы, по которым преступники вовлекают в криминальный бизнес подростков. Информацией омбудсмен поделилась в личном телеграм-канале.

Итак, топ-3 криминальных схем выглядит так.

1. Обналичивание денег в банкоматах: подростков просят принять деньги, снять деньги, взять себе процент, остальное переслать заказчику.

2. Банковский перевод: детей просят предоставить мнимому работодателю свои реквизиты банковской карты, подождать, когда на нее зачислят украденные деньги, переслать деньги на счет, который укажет заказчик, оставить себе процент на банковской карте.

3. Пересылка товара: просят дать свой адрес, принять посылку, переслать посылку на нужный адрес или отдать в руки, получить вознаграждение. Главное — наличие паспорта и прописки.

«Дети более уязвимы перед киберпреступностью, чем взрослые, поскольку в силу возраста менее критично относятся к информации, получаемой в Сети. Между тем уголовная ответственность за данное преступление предусмотрена уже с 16 лет», — рассказывает Евгения Майорова.

Наказание за подобные преступления может оказаться довольно серьезным: от крупного штрафа до реального лишения свободы.

Чтобы не оказаться в такой ситуации, омбудсмен советует не общаться в Сети с незнакомцами.

«Часто мошенники заводят в социальных сетях странички „сверстников“, добавляются в друзья и вступают в переписку с детьми. Ребенок думает, что общается с симпатичной девочкой, и может рассказать, какой у него компьютер и сколько их вообще, когда родители приходят с работы и многое другое. Объясните, что за фотографией на аватарке может скрываться мошенник и, если он узнает, когда родителей не будет дома, из квартиры могут пропасть ценные вещи или произойти другие неприятности», — замечает Майорова.

Также не стоит сообщать в Сети личную информацию: имя, фамилию, домашний адрес, номер телефона, номер банковской карты, пароли.

Также не стоит скачивать программы с сомнительных сайтов, переходить по сомнительным ссылкам и оплачивать что-либо на сомнительных сайтах в Сети.

Кроме того, не стоит ставить под своими фотографиями геометки.