В Челябинске задержали студента колледжа за кибермошенничество на 500 тысяч рублей

Подозреваемый создавал фишинговые сайты

Оперативники Санкт-Петербурга задержали в Челябинске 20-летнего студента электротехнического колледжа по подозрению в совершении 70 киберпреступлений, сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По версии следствия, на сайтах объявлений подозреваемый предлагал продавцам воспользоваться сервисами «безопасная сделка» и «доставка», после чего отправлял потерпевшим фишинговую ссылку на свой ресурс. На этом сайте жертвы вводили данные своих карт, после чего с их счетов многократно снимались деньги.

«B ходе обыска в квартире фигуранта изъято восемь банковских карт, два мобильных телефона и ноутбук. Злоумышленнику избрана мера пресечения — заключение под стражу», — сообщили в региональном полицейском главке.

Ущерб потерпевшим составил более полумиллиона рублей. Выясняется причастность парня к другим аналогичным преступлениям.

По статистике Центра общественного мониторинга и проектов Челябинской области, 92,1% южноуральцев уверены, что не станут жертвой мошенника. Однако становятся: по итогам 2023 года сумма хищений превысила 2,5 миллиарда рублей. Поэтому в ЦОМе напоминают, что в регионе действует горячая линия по противодействию кибермошенничеству. Чтобы ею воспользоваться, достаточно набрать на мобильном телефоне короткий номер *1593. Специалисты готовы консультировать ежедневно с 9 до 18 часов. Звонок бесплатный.

Кроме того, исходя из данных опроса южноуральцев, наиболее действенным вариантом для сохранения средств считается отказ от вызовов с незнакомых номеров, чтобы вообще не вступать с мошенниками ни в какой контакт. Такой выбор, исходя из исследования, сделали 39,8% респондентов. А каждый третий (32,9%) напрочь отрезал себя от злоумышленников и прочего спама, установив в настройках телефона заглушение всех неизвестных вызовов.

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупреждает южноуральцев о новой схеме мошенничества под видом оплаты коммунальных услуг.

