В Челябинске руководитель телекоммуникационной компании получил условный срок за мошенничество на 41 млн рублей

Похищены деньги, выделенные по федеральному проекту

Вступил в силу приговор Центрального районного суда Челябинска в отношении топ-менеджера телекоммуникационного холдинга. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сегодня, 21 марта, Первому областному информагентству сообщили в УФСБ по региону.

В 2021 году виновный вступил в сговор с руководителем подрядной организации, сообщил ему ложные сведения о фактически выполненных работах по подключению объектов к сети передачи данных по федеральному проекту «Информационная инфраструктура». Ущерб компании составил 41 миллион рублей.

«Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 4 года, исковые требования телекоммуникационному холдингу на сумму 41 миллион рублей удовлетворены в полном объеме», — рассказали в региональном УФСБ.

По данным ИА «Первое областное», речь идет о компании «ЭР-Телеком Холдинг».