Челябинский подросток пойдет под суд за раскладку наркотиков в бору

Ему вменяют 45 эпизодов

В Челябинске 17-летний молодой человек предстанет перед судом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Всего следователи установили 45 эпизодов, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.



По версии следствия, с 16 по 17 января этого года молодой человек купил наркотики и приступил к размещению их в городском бору на улице Лесопарковой. Там его и задержали полицейские.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сказали в пресс-службе.

Парня обвиняют по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере). Согласно санкции статьи, молодому человеку грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.