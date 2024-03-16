Двух молодых людей с наркотиками задержали в Челябинске

Запрещенное вещество они хранили для личного потребления

В Челябинске полицейские в двух районах города задержали 18-летнего парня и 19-летнюю девушку, у которых при себе были свертки с наркотиками. Молодые люди стали фигурантами уголовных дел, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Молодой человек был задержан в Курчатовском районе. При себе у него было несколько граммов мефедрона. Девушка с наркотическим средством PVP была задержана в Центральном районе города. Общая масса изъятого наркотика составила почти шесть граммов.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела о незаконном приобретении и хранении наркотических средств (часть 2 статьи 228 УК РФ). Им грозит до 10 лет тюремного заключения.