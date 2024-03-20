В Челябинске двоих иностранцев лишили гражданства за преступления, связанные с наркотиками

После отбывания наказания мужчин депортируют из РФ

В ГУ МВД по Челябинской области приняли решение о прекращении гражданства России в отношении двоих мигрантов, осужденных за особо тяжкие преступления, сообщили в региональном полицейском главке.

Преступления связаны с оборотом наркотиков.

«Для принятия такого решения не имеет значения время совершения соответствующего преступления, дата вынесения приговора суда об осуждении лица и дата принятия решения о приеме в гражданство Российской Федерации», — пояснили в ГУ МВД по региону.

С начала 2024 года вынесено 18 подобных решений.