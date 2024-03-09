Полицейские Магнитогорска задержали сбытчицу наркотиков

Женщина заключена под стражу

В Магнитогорске Челябинской области полицейские задержали 30-летнюю местную жительницу, которая размещала расфасованный наркотик в тайники. Всего у нее изъяли около 400 граммов мефедрона. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

При задержании у женщины при себе оказалось несколько свертков с порошкообразным веществом. Подозреваемую доставили в отдел полиции, где провели экспертизу. Оказалось, местная жительница подготовила для сбыта мефедрон. В ее квартире полицейские нашли еще крупную партию наркотика, общая масса запрещенного вещества составила 400 граммов.

«Полицейские установили, что местная жительница осуществляла сбыт наркотических средств бесконтактным способом. Информацию она получала посредством сети Интернет, организуя временные тайники-закладки на территории города»,— уточнили в ведомстве.

В ее отношении возбудили уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств (пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.