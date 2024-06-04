В Челябинске дан старт губернаторской кампании

Опубликовано решение Заксобрания о назначении выборов главы региона

Во вторник, 4 июня 2024 года, в Челябинской области официально дан старт кампании по выборам губернатора.

Опубликовано решение Законодательного собрания Челябинской области о назначении выборов, которое было принято на майской сессии южноуральского парламента.

Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября 2024 года.

Напомним, ранее действующий глава региона Алексей Текслер сообщил, что планирует участвовать в выборной кампании. Политсовет реготделения «Единой России» единогласно поддержал его кандидатуру для выдвижения на новый срок.