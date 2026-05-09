Ветеран СВО прошел в строю казачьих войск 9 Мая в Челябинске

Южноуралец маршировал с протезом

В Челябинске завершилось торжественное построение войск челябинского гарнизона. Среди них — новички. Впервые на площадь вышли казаки Оренбургского казачьего войска, передает корреспондент 1obl. ru.

Тимур Кусирбаев — ветеран специальной военной операции, сержант, командир орудия. Он потерял ногу на фронте, но не пропустил торжественное построение. Тимур маршировал с протезом и скрывал это даже от своих товарищей.

«Очень большое количество тренировок прошли. Жара, чеканка шага, физическая нагрузка давалась очень тяжело. Особенно в моем положении. И не все мои товарищи знали, что у меня такая особенность», — рассказывает Тимур.

Тимур был мобилизован в 2022 году и прослужил до 2025-го. На последней боевой задаче он почти неделю удерживал опорный пункт от противника — без еды и воды. Задачу выполнил, а при возвращении подорвался на противопехотной мине и лишился ноги.

«Мой отец меня спас и пронес на себе 5 километров. Благодаря ему я сегодня тоже стою на этой площади», — говорит ветеран.

На параде они были вместе с отцом. Оба служили в зоне СВО. Для Тимура участие в параде стало исполнением давней мечты.

«Я думал, что в своем положении никогда в жизни уже не смогу промаршировать. Это мечта любого военнослужащего — вновь стать в строй и чеканить шаг. А тем более после ранений. Но мы выполнили свою задачу. Справились», — отмечает он.

Эмоции после марша он описывает как «огромный дух, боевой, максимальная сплоченность и осознание того, какой великий подвиг совершили наши прадеды».

Тимур вспоминает своего прадеда, который прошел Великую Отечественную войну, и говорит, что гордится им.

«Слезы на глазах накатываются. Я очень благодарен, что у меня появилась возможность принять участие в торжественном построении войск. Спасибо губернатору Челябинской области», — сказал он.

По его словам, для казаков участие в параде имеет огромное значение, особенно для молодежи.

«Сразу понятны ценности и то, что мы хотим передать им. Наша страна должна быть сильной», — заключил Тимур Кусирбаев.