Заксобрание назначило дату выборов губернатора Челябинской области

Выборы высшего должностного лица региона пройдут 8 сентября 2024 года

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области на майском заседании назначили дату выборов губернатора. Выборы состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2024 года.

Как пояснил председатель комитета по законодательству Анатолий Брагин, решение о назначении даты выборов должно было быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Единым днем голосования является второе воскресенье сентября, соответственно, выборы губернатора Челябинской области назначены на 8 сентября 2024 года.

«Важнейшее решение для ближайших пяти лет в Челябинской области было принято единогласно», — отметил спикер ЗСО Олег Гербер.