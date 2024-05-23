«Единая Россия» определилась с кандидатурой на сентябрьские выборы губернатора Челябинской области

Принято решение выдвинуть на новый срок действующего главу региона

Челябинское реготделение «Единой России» приняло решение выдвинуть на выборы губернатора Челябинской области Алексея Текслера, сообщили в пресс-центре ЧРО по итогам заседания президиума регионального политсовета 23 мая.

Встреча прошла с участием заместителя уральского полпреда президента РФ Бориса Кириллова и полного актива партии, включая 49 политсоветов в территориях, по видео-конференц-связи подключились секретари местных отделений, главы муниципальных образований, председатели муниципальных собраний депутатов, руководители фракций и секретари первичных отделений.





В рамках заседания президиум рассмотрел несколько кандидатур, выдвинутых партийцами.





Кандидатура Алексея Текслера была единогласно поддержана всеми для выдвижения на новый срок. В частности, было отмечено, что за последние пять лет, несмотря на все трудности пандемии, внешнего давления и санкций, уровень жизни южноуральцев вырос; реализуются важные проекты по благоустройству городов и сел, развивается социальная, транспортная и инженерная инфраструктура. Предприятия области нарастили промышленный потенциал и поставляют продукцию на фронт, регион активно восстанавливает вновь присоединенные территории.





Позитивные изменения в регионе были отмечены в обращении полпреда Владимира Якушева, которое зачитал его заместитель.

«За последние пять лет Южный Урал сделал огромный шаг вперед. В регионе выстроена грамотная управленческая вертикаль, сформирована эффективная команда, инициированы и успешно завершены многие важные проекты, в том числе и те, которые долгое время оставались болевыми точками. Достижения Челябинской области во время своей недавней поездки в регион отметил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, тогда же он поддержал кандидатуру губернатора на выдвижение на второй срок. С этой оценкой согласны и жители Южного Урала. Выборы президента в марте 2024 года показали высокую поддержку курса главы государства, именно этот курс на своей территории реализует Алексей Текслер и его команда. Вместе с тем планы и инициативы, которые находятся сегодня на стадии реализации, требуют дополнительной большой кропотливой работы. Убежден, что только тот человек, который не побоялся их начать, способен довести до конца и завершить начатое. Не сомневаюсь, Алексей Леонидович продолжит работать на благо региона с такой же энергией и преданностью делу. Коллеги, региону необходимо удержать заданную планку, впереди много сложных и интересных задач. Поддержка кандидатуры губернатора на новый срок — это не только признание заслуг, но и гарантия успешного развития Челябинской области», — говорится в обращении.

Алексей Текслер выразил благодарность за доверие и высокую оценку работы команды, отметив, что воспринимает поддержку как большую честь и ответственность, но решающий голос остается за жителями Челябинской области.

Глава региона поблагодарил всех коллег за проделанную работу в период подготовки к выборам президента России, отметив, что беспрецедентный результат поддержки в регионе Владимира Путина — во многом общая заслуга: «каждый на своем месте обеспечил избирательному процессу прозрачность, легитимность и бесспорный результат прошедших выборов».





Алексей Текслер акцентировал, что сейчас Южный Урал динамично развивается в социальном плане, демонстрирует устойчивый экономический рост, развиваются все сферы жизни и отрасли в регионе.

«Мы добились значительных успехов в реализации различного направления народной программы партии „Единая Россия“, национальных проектов. Ведем газификацию, ремонтируем существующие, строим новые учреждения здравоохранения, культуры, спорта, образования, реализуем множество социальных программ, направленных на улучшение жизни людей. Мы заботимся о том, чтобы люди имели доступ к современным коммуникациям, поэтому продолжаем работу по ремонту и созданию новых точек мобильной связи, интернета в тех населенных пунктах, где этого нет. Реконструируем, строим автомобильные дороги. Кроме того, проводим постоянную работу по мотивации и привлечению молодых специалистов. Вопросы кадров, они в настоящий момент ключевые во всех отраслях, особенно для нас приоритет сейчас здравоохранение, образование, высшая школа и производство. Мы с вами знаем, какой у нас прекрасный регион, какие замечательные люди, поэтому тема развития туризма тоже очень важна, и мы двигаемся в этом направлении. Мы создали на многих предприятиях новые рабочие места, упростили процедуру и создали благоприятные условия для привлечения новых кадров. Мы имеем достаточно сил и ресурсов для поддержки подшефных территорий в новых регионах, постоянно оказываем помощь городам и селам, пострадавшим от боевых действий и чрезвычайных ситуаций», — сказал он.

Как отметил губернатор, очень важно, что Челябинская область, как и в годы Великой Отечественной войны, — опорный регион для страны в части производства всего необходимого для нужд армии и флота:

«Это в том числе отметил президент, когда был на наших предприятиях. Все задачи, которые стоят сегодня перед Челябинской областью, как тылового региона, где производится необходимое вооружение и все другое для нужд фронта, все эти задачи успешно выполняются нашим регионом».

По словам Алексея Текслера, сейчас главный приоритет — достижение национальных целей развития:



«Здесь, прежде всего, мы учитываем интересы жителей нашего региона, создаем возможности для самореализации и развития каждого человека, для комфортной и безопасной жизни, достойной работы, заработка, успешного ведения своего дела. Во многом это помогает решать насущные проблемы людей, укреплять семейные ценности, воспитывать патриотизм».

Также Алексей Текслер обозначил перед командой ключевую задачу — закрепить курс на развитие области, который сформировался в прошедшие годы, обеспечить непрерывность развития, сохранить и приумножить все, что удалось достичь.