В Челябинской области оживили снимки времен Великой Отечественной войны

Уникальными кадрами поделился губернатор Алексей Текслер в своем канале в Макс

В годы войны, с 1941 по 1945, южноуральцы работали не покладая рук. Они ковали Победу: заводы принимали эвакуированные предприятия, строили новые цеха и осваивали выпуск военной техники. Этому подвигу и был посвящен новый видеоклип, который можно увидеть в канале губернатора Алексея Текслера в Макс.



На снимках и видеозаписях, которые оживили с помощью ИИ — трудовой подвиг южноуральцев. Трогательное видео в День Победы — еще один способ сохранить память и уважение, возможность понять каким сложным и тернистым был путь к Победе в Великой Отечественной войне.

«Челябинск заслуженно получил имя „Танкоград“. Именно отсюда на фронт отправлялись тысячи танков моделей „КВ“, „Т-34“ и „ИС“. Магнитогорская сталь использовалась для изготовления танков и снарядов», — отметил губернатор.

Он выразил пожелания, чтобы эти кадры, которые напоминают нам о силе духа, стойкости и единстве, помогли пережить самые тяжёлые испытания.



Сегодня, в день празднования 81-й годовщины Победы, в Челябинской области проходят праздничные и торжественные мероприятия. К Вечному огню весь день южноуральцы будут возлагать цветы. Торжественную церемонию ранее открыл глава региона.