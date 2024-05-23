Алексей Текслер готов работать губернатором второй срок

Об этом глава региона рассказал журналистам в ходе встречи на медиафесте

Алексей Текслер планирует идти на выборы губернатора Челябинской области, об этом он сообщил журналистам в ходе встречи на медиафестивале.

По словам главы региона, президент одобрил его намерение, сегодня состоится заседание президиума регионального совета «Единой России», где будет обсуждаться данный вопрос.

«Я вам скажу честно, президент когда был в феврале месяце, мы с ним тоже обсуждали. Конечно, за пять лет невозможно сделать все, что задумал. Планов много. Президент тоже одобрил мое желание выдвигаться. Поэтому если партийцы сегодня поддержат, то начнется, по сути, уже процедура выдвижения», — сказал Алексей Текслер.

«Если жители региона меня поддержат на выборах, то я, безусловно, готов продолжить свою работу в этом качестве», — добавил он.