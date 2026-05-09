В Челябинске торжественное построение войск завершилось массовым исполнением «Дня Победы»

Ветераны, дети и участники СВО подпевали военным, идущим по площади

В Челябинске прошло торжественное построение войск и личного состава Челябинского гарнизона. По площади Революции прошли наследники Великой Победы. Те, кто сегодня отличной службой и знатным трудом преумножают мощь легендарного Танкограда.

На площадь внесли Знамя Победы и флаг Челябинской области. Как и в 40-е Южный Урал остается опороным краем державы.

«Дата 9 мая 1945 года навеки вписана в мировую историю. Это символ несокрушимой воли народа, для которого Родина, ее свобода и независимость являются наивысшими ценностями. Наши деды и прадеды сокрушили нацизм — и мы не дадим вновь поднять ему голову. Это наш священный долг как потомков и наследников победителей», — обратился к участникам построения и его зрителям губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава области отметил вклад региона в победу в Великой Отечественной войне.

«Наш святой долг — хранить эту память, передавать ее детям и внукам, не допуская искажения исторической правды. Вечная память павшим героям, слава народу-победителю! С праздником, с Днем Великой Победы!», — отметил он.

В этом году организаторы отказались от творческого эпилога с участием детей-артистов.

«В торжественном построении принимают участие только взрослые — действующие военнослужащие и сотрудники правооохранительных органов. Дети, как и по всей стране, участвовать в параде не будут. В построении также примут участие участники специальной военной операции», — рассказали организаторы.

На трибунах сегодня было как никогда людно. Южноуральцы вставали с мест и аплодировали войскам.

А завершилось построение песней «День Победы». Военнослужащим подпевали с трибун.

С площади Революции праздник переместился в парки и скверы города.