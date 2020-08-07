ЦИК отказал в удовлетворении жалобы Челябинскому «Яблоку»

Партия не смодет попасть на выборы в областное Заксобрание.

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Центральный избирательный комитет России отказал в удовлетворении жалобы Челябинскому отделению партии «Яблоко». Количество подписей, собранных для участия в выборах в региональное законодательное собрание недостаточно. Такое решение ЦИК принял в пятницу, 7 августа.



«ЦИК России совместно с представителями партии провела работу по проверке подписей. В результате „Яблоку“ вернули спорные 149 подписей. Таким образом, количество недействительных подписей уменьшилось с 1448 до 1299, что составляет 19,8% от общего количества подписей избирателей, отобранных для проверки»,— рассказали «Первому областному» представители избиркома.

Помимо этого, недействительными было признано ещё 463 подписи. В ЦИК заверили, что их сбор проводился с правом решающего голоса, что противоречит федеральному законодательству.