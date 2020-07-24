Три дня продлятся выборы в Заксобрание Челябинской области

На них зарегистрировалось в два раза больше партий, чем в 2015 году.

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В Челябинской области завершился сбор подписей в поддержку кандидатов на выборы в Законодательное собрание. В 2020 году количество партий, принимающих участие в голосовании значительно увеличилось. Их стало больше в два раза, по сравнению со списком в 2015 году.

«„Единая Россия“ — от нее к выборам допущено 103 кандидата. Также все процедуры прошли представители „Справедливой России“ — 92 человека. ЛДПР — от либерал-демократов 89 претендентов на место в Законодательном Собрании. От „Партии Родина“ — 56 человек. „Российская партия пенсионеров“ — 52 представителя. КПРФ — 44 кандидата. „Партия Роста“ — 42. К выборам допущена партия „За правду“, от нее 45 кандидатов. И „Зеленая Альтернатива“ — от нее в парламент намерены попасть 40 человек», — сообщил председатель регионального избиркома Сергей Обертас.

Из-за несоблюдения требований было отказано в регистрации трем партиям: «Яблоку», «Коммунистам России» и «Партии возрождения России».

Отметим, что выборы в Законодательное собрание Челябинской области будут проходить в сентябре. Центральная избирательная комиссия предложила растянуть возможность проголосовать, чтобы избиратели могли соблюдать меры безопасности. Скорее всего, голосование состоится 11, 12 и 13 сентября.