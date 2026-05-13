В Челябинской области ликвидировали интернет-магазин по продаже наркотиков

Полиция изъяла полкило запрещенных веществ, оружие и патроны

В Челябинской области полицейские пресекли деятельность преступной группы, организовавшей интернет-магазин по продаже наркотиков. Фигурантов уже задержали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Первым делом задержали 38-летнего мужчину в Сосновском районе. В его автомобиле нашли около 440 граммов марихуаны, а в доме — три свертка с наркотиком, электронные весы, упаковочный материал, электронную технику, а также охотничье ружье, травматический пистолет и патроны. На его же садовом участке в Советском районе Челябинска обнаружили еще 15 свертков с «мефедроном» и «кокаином». Задержанный выполнял роль оператора и кладовщика наркомаркета.

Затем полицейские задержали еще двух жителей Челябинска — 2002 и 2003 года рождения. Они работали закладчиками: прятали свертки с наркотиками в разных местах города и области. У них изъяли около 100 граммов марихуаны. Общий вес всех изъятых наркотиков превысил полкило.

В отношении всех злоумышленников возбуждены уголовные дела. Фигуранты арестованы. Задержание проводилось сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области при силовой поддержке СОБР «Аркаим».

Ранее в Челябинске задержали двух молодых людей с крупной партией «синтетики».