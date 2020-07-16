Избирком Челябинской области завершил приём документов на выборы в ЗСО

За депутатские места будут бороться 11 политических партий.

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Областной избирком завершил приём документов на участие в выборах в Законодательное собрание региона. За депутатские места будут бороться 11 из 13 заявленных партий. При этом парламентские фракции — «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ не собирали подписи, тогда как среди остальных не все справились с задачей.



В числе последних заявившихся на выборы в ЗСО была «Партия Роста». Несмотря на сжатые сроки, представители фракции быстро наладили работу и собрали нужное число подписей. Слаженность действий отметил и председатель челябинского отделения партии Михаил Букин.

«Была выполнена большая работа. И хотелось бы конечно сказать спасибо нашим сторонникам и людям, которые помогли собрать подписи, за хорошую и качественную работу»,— отметил уполномоченный представитель регионального отделения «Партии Роста» Михаил Букин.

Подписи в областном избиркоме проверяли с самого утра. На процедуру уходит около часа. При этом в этот раз было опробовано нововведение. Часть подписей можно было подать через «Госуслуги». Из общей массы допускается 5% брака. Во время пересчета представители партии присутствуют в кабинете.

«Мы настроены на то, чтобы полностью соблюсти процедуру изложенную в законодательстве области. И сделать все безупречно. Мы это ставим во главу угла. Это наше квалифицированное и не оспариваемое нигде решение»,— сказал председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

Исправить недочеты можно будет по решению комиссии. Однако такого шанса не будет у «Коммунистов России» и «Российского общенародного союза», которые не успели собрать необходимое количество подписей до 6 часов вечера среды, 15 июля. Фракции «Партия пенсионеров», «За правду», «Родина», «Яблока», «Партия Роста», «Зеленая альтернатива» и «Возрождение России» будут дожидаться 25 июля, когда избирком озвучит свой вердикт. В случае положительного решения предстоящая кампания может запомниться избирателям максимально широким выбором.

Напомним, 13 сентября жителям Челябинской области предстоит проголосовать за 60 депутатов. 30 из них — одномандатников и 30 — по спискам политических партий.