Баннеры исторического парка «Моя Россия — моя история» испортили предвыборными листовками

В инциденте подозревают одного из кандидатов в Законодательное собрание области.

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В центре Челябинска неизвестные испортили рекламные конструкции исторического парка «Россия — моя история». На растянутых баннерах вандалы прикрепили листовки одного из челябинских депутатов. Все произошло еще 4 июля. Сотрудники исторического парка заметили на баннерах синие листовки, на которых белым шрифтом была написана фамилия одного из кандидатов в депутаты ЗСО — Марселя Хазиева. Администрация парка тут же предъявила ему претензии и попросила убрать агитацию с рекламных конструкций. Марсель заявил, что не причастен к их расклейке. После этого кто-то попросту вырезал агитки из полотна рекламной конструкции.



«Марсель Хазиев заявил, что это не он, что это провокация. Через некоторое время часть листовок были вырезаны ножом из баннера, варварски, что-то отклеено какими-то кусками, вместе с краской оторвано. Теперь всё это висит в таком страшном состоянии»,— прокомментировала директор «Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» Диана Малышева.

Сейчас представители исторического комплекса заказывают новую рекламную конструкцию за свой счёт. Но намерены оценить ущерб и взыскать его с виновного. Готовят заявление в прокуратуру на депутата Марселя Хазиева. Однако сам народный избранник называет всё происходящее очередной провокацией.

«Всё больше провокационных действий против меня и членов моей команды, которые живут в Центральном районе. Угрозы нашим волонтерам, жителям, порча и кража имущества нашей команды и многое другое. Всё это мы связываем с активной депутатской и правозащитной деятельностью»,— рассказал корреспонденту 1obl.ru депутат Марсель Хазиев.

Своих оппонентов, которых подозревает в провокации, Марсель Хазиев не назвал. Но пообещал оказать помощь правоохранительным органам в расследовании инцидента.