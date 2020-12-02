Все о коронавирусе в Челябинске на 2 декабря: карантин в детском саду и единый номер «122» для вызова медиков

Последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 2 декабря 2020 года.

Челябинская область поставила очередной рекорд по количеству заболевших. Накануне медики получили 290 положительных тестов на коронавирус. Всего с начала пандемии новой инфекцией заразились 26 тысяч 941 южноуралец. От коронавируса и его осложнений погибли 894 человека.

В числе вновь зараженных опять появляются школьники. Двенадцать классов (и все они в Снежинске) закрыты на карантин по ковид. А на этой неделе журналисты узнали о карантине в детском саду Челябинска. Двадцать малышей отправили на самоизоляцию после того, как ковид заболела женщина-воспитатель.

«Все дети чувствуют себя хорошо, признаки инфекции ни у кого не проявились. На следующей неделе ребята могут вернуться в детсад», — рассказала «Первому областному» и. о. директора детского сада № 244 Ольга Махалина.

Ранее минобр Челябинской области подтвердил, что новогодние утренники в детских садах пройдут без участия родителей. Однако взрослые могут делегировать на праздник одного видеоператора.

Также в минобре области опровергли слухи о переводе учащихся старших классов на дистанционное обучение до конца января. Для этого власти не видят никаких предпосылок: заболеваемость среди учащихся и педагогов не вызывает особой тревоги.

Южноуральцы все еще жалуются на трудности при дозвоне до медиков. На этой неделе стало известно, что Челябинская область получила доступ к единому телефонному номеру по коронавирусу «122». По номеру «122» можно вызвать бригаду скорой помощи или врача на дом, оформить доставку рецептурных препаратов, больничный лист, а также получить консультацию по новой инфекции.

Это все последние новости по коронавирусу в Челябинской области на 2 декабря 2020 года.