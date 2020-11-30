Названы самые грязные и самые чистые территории Челябинской области по коронавирусу

Рассказываем, какие муниципалитеты отличились.

Коронавирус в Челябинской области распространяется неравномерно. В понедельник, 30 ноября, первый вице-губернатор Ирина Гехт назвала самые поражённые и самые чистые территории региона.

Так, наибольший прирост по числу заболевших практически каждый день дают крупные города: Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст и город — спутник областного центра Копейск.

В последнее время отличаются вспышками Сатка, Коркино, Чебаркульский район и Чесма.

«Спокойнее всего ситуация в Карталах, Пласте, в самом Чебаркуле, в Кыштыме и в Уфалее. Эти территории дают нам наименьший прирост числа заболевших», — заявила Ирина Гехт.

Напомним, на утро 30 ноября Челябинская область установила очередной рекорд по числу заболевших и по количеству жертв. Диагноз «коронавирус» за сутки официально подтвердился еще у 284 человек, от коронавируса и осложнения скончались 12 пациентов.

Рост числа пациентов с коронавирусом Ирина Гехт связала с более массовым тестированием на ковид.