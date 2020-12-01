В детсаду Челябинска рассказали о состоянии 20 детей, у которых коронавирусом заболел воспитатель

Уже вторую неделю малыши находятся на самоизоляции.

В Челябинске целую группу детского сада отправили на карантин после того, как у воспитателя обнаружили коронавирус. Речь идет о дошкольном учреждении № 244 в Металлургическом районе областного центра.

«Последний день воспитатель работала 20 ноября. Поэтому дети отправлены на самоизоляцию по предписанию Роспотребнадзора до 4 декабря. Все ребята чувствуют себя хорошо, признаки коронавируса, насколько я знаю, ни у кого не проявились», — рассказала сайту «Первый областной» и. о. директора детского сада № 244 Ольга Махалина.

За состоянием малышей следят врачи поликлиники. Ближе к пятнице Роспотребнадзор должен дать разрешение на открытие группы. Уже в начале следующей недели ребята смогут вернуться в детсад.

Ранее Минобр области пояснял, что при карантине детсадовцев родителям выдается оплачиваемый больничный. Родителям школьников старше 7 лет больничный тоже выдают, но без оплаты.