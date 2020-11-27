Заболевшему жителю Миасса с астмой отказали в бесплатном тесте на коронавирус

Рассказываем, кому обязаны проводить диагностику COVID-19 в Челябинской области.

Житель Миасса Дмитрий подозревает, что болен коронавирусом. И хотя болезнь протекает у него в легкой форме, поводы для тревоги у мужчины есть. Во-первых, Дмитрий страдает бронхиальной астмой — коронавирус может дать осложнения. Во-вторых, вместе с Дмитрием живут гражданская жена и ребенок — его родные могут заразиться. Но терапевт, приходившая к мужчине на дом, отказалась дать направление на мазок и КТ. Мы попробовали разобраться, нарушает ли права Дмитрия медик.

«Несколько дней назад я перестал чувствовать запахи. Но значения этому не придал и пошёл на работу. А к вечеру поднялась небольшая температура. Я решил её игнорировать и наутро опять пошёл на работу. Там-то и началось: тело ломило, голова болела. Я пошел в медпункт, и меня отпустили домой на больничный», — рассказал сайту «Первый областной» Дмитрий.

Мужчина сразу вызвал доктора из поликлиники по месту жительства. Врач пришла в тот же день.

«Доктор меня послушала, нашла слабые хрипы в легких. Измерила сатурацию крови. Сказала, что налицо все симптомы ковид. Но направление на КТ, на мазок не дала. Я просил, объяснял, что страдаю астмой. Но врач заверила, что мазок предлагают только беременным и пенсионерам», — говорит Дмитрий.

Ни специфического лечения от кронавируса, ни бесплатных лекарств житель Миасса тоже не получил. По словам Дмитрия, ему прописали противовирусные препараты, отхаркивающие лекарства и отвар ромашки. Через неделю, если дело пойдет на поправку, больной обязан прийти на очный прием в поликлинику.

«А если всё-таки коронавирус? Я подвергну риску других», — удивляется житель Миасса.

Однако в действиях медика нарушений никто не видит.

«Решение о направлении на КТ и мазок принимает только лечащий врач», — заявила сайту «Первый областной» пресс-секретарь миасской ГКБ № 2 Марина Антропова.

В Минздраве области нас заверили, что астматики не входят в перечень пациентов, кому обязаны делать бесплатный анализ на коронавирус при появлении признаков ОРВИ. Так что, на первый взгляд, нарушений в лечении Дмитрия нет. Тем не менее в поликлинике пообещали провести внутреннюю проверку. На момент публикации материала её результатов всё ещё не было.

«Если астма у Дмитрия под контролем, то повода беспокоиться нет. Новая инфекция гораздо опаснее для тех, кто имеет лишний вес или страдает диабетом»,— пояснил «Первому областному» челябинский врач-пульмонолог.

Так как в условиях пандемии медикам запретили давать комментарии СМИ без согласия Минздрава области, имя врача мы не называем.



На заметку

Кому обязаны делать бесплатный тест на коронавирус

Согласно постановлению Роспотребнадзора РФ, обязательное тестирование проводится следующим категориям граждан:

1. Тем, кто вернулся на территорию России из-за границы с признаками респираторных заболеваний.

2. Тем, кто контактировал с больным COVID-19, имеющим предписание Роспотребнадзора.

3. Пациентам с диагнозом «внебольничная пневмония».

4. Лицам старше 65 лет.

5. Беременным.

6. Медикам, которые работают с больными коронавирусом.

7. Тем, кто проживает в интернате, пансионате, детском доме, находится в учреждении ФСИН или работает там.

8. Детям или спортсменам при возникновении 3-х и более случаев заболеваний, не исключающих COVID-19.

При этом тесты ПЦР и ИФА на коронавирус не стоит делать, если у вас нет симптомов ОРВИ и вы не были в контакте с больным COVID-19.