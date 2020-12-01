В Челябинской области запустили единый номер 122 по COVID-19

В тестовом режиме номер запустили в 28 регионах Российской Федерации.

Все регионы России получили доступ к единому телефонному номеру 122 по коронавирусу. 28 субъектов, включая Челябинскую область, уже запустили номер в тестовом режиме. Как сообщил изданию ТАСС заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, на данный момент происходит настройка маршрутизации вызовов.

«После того как мы предложили регионам замкнуть на едином номере вопросы по COVID-19, в ежедневном режиме получаем обратную связь. Сейчас самый главный вопрос — включённость глав субъектов для обеспечения эффективной работы колл-центров»,— сказал Дмитрий Чернышенко.

О появлении единого номера по коронавирусу вице-премьер Российской Федерации сообщил в пятницу, 27 ноября, на селекторном совещании с регионами. По его словам, кабмин готов предоставить федеральный ресурс, обеспечить необходимую техническую и финансовую поддержку, однако основным условием реализации проекта является вовлечённость глав регионов в процесс организации работ на местах.

Отметим, по номеру 122 можно вызвать бригаду скорой помощи или врача на дом, оформить доставку рецептурных препаратов, больничный лист, а также получить консультацию.