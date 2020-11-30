Власти Челябинской области опровергли слухи о переходе старшеклассников на дистант

Пока формат обучения в регионе остается прежним.

По Челябинску ходят слухи, что уже на следующей неделе учеников старших классов в Челябинской области отправят на дистант. Власти Челябинской области это опровергают.

«Это фейк. Никаких предпосылок для перехода на дистанционное обучение мы не видим. Заболеваемость в коллективах и садиков, и школ, и вузов ниже, чем в конце прошлой недели. По всей Челябинской области болеют около семи процентов педагогов, в самом Челябинске — всего пять процентов. Причем в эту статистику входят все: педагоги с ковид, с ОРВИ, с хроническими недугами и даже те, кто сидит на больничном со своим ребенком», — рассказала первый заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова.

На конец ноября в школах Челябинской области из более чем 20 тысяч классов на карантин по ОРВИ закрыли 91 ученический коллектив. Еще 12 классов ушли на удалёнку из-за коронавируса, но в данном случае речь идет только о школах Снежинска, где действуют особые санитарные правила.

По словам Елены Коузовой, школы и без дистанта довольно лояльно относятся к организации учебного процесса в карантин. Более 500 учеников перешли на семейное обучение, а многие старшеклассники получили один день в неделю для самостоятельной работы из дома.