Минздрав рассказал, что ещё, кроме коронавируса, вызывает потерю обоняния

И почему, столкнувшись с этим симптомом, не стоит паниковать.

Читатель «Первого областного» Татьяна рассказала, что напрочь не чувствует запахи. Женщина полагает, что заразилась коронавирусом. Но поликлиника отказалась присылать ей доктора на дом — пациентку просят прийти на очный прием. Законно ли заставлять человека с таким симптомом выходить из дома, рассказала первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.

«Потеря обоняния — это субъективный признак, который может указывать и на другие проблемы. Например, он появляется при аллергии, когда воспаляется слизистая носа. Чтобы без температуры вызвать доктора на дом, должны быть дополнительные причины: другие симптомы заболевания или контакт с уже заболевшим», — говорит Виктория Сахарова.

Ранее Минздрав Челябинской области пояснил, какие службы вызывать на дом при наличии температуры.

Если температура не поднимается выше 37,5 градуса и она сопровождается общей слабостью, болью в горле, нарушением стула, следует вызывать участкового терапевта.

Если температур больше двух дней держится выше 38,5 градуса, кашель усилился, появилась одышка — пора звонить в неотложку.

Если температура 38,5 градуса не снижается больше трёх дней, у человека сильная слабость и сильный сухой кашель, нарушено дыхание, одышка, то немедленно звоните в «скорую».