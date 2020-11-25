Все новости о коронавирусе в Челябинске на 25 ноября: рекордное число заболевших и проводы археолога, открывшего Аркаим

Что известно о коронавирусе в Челябинской области на раннее утро 25 ноября 2020 года.

Коронавирус в Челябинской области ставит нерадостные рекорды. Число вновь заболевших за минувшие сутки достигло 228 человек. Это самый большой прирост зараженных за вторую волну эпидемии.

На раннее утро 25 ноября в регионе официально подтверждены 25 тысяч 65 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии победить инфекцию смогли 16 тысяч 616 человек. Еще 817 больных скончались от самой инфекции и ее осложнений. За минувшие сутки ушли из жизни девять южноуральцев.

Пару недель среди заболевших совсем не было школьников. Но после выхода с длинных каникул среди детей почти каждый день появляются новые зараженные. Накануне инфекция проявилась у одного ребенка. Однако классов и школ, закрытых на карантин по коронавирусу, в Челябинской области нет. Учебные заведения продолжают работать в очном режиме.

Из-за наплыва больных в челябинской ГКБ № 1 вышел из строя компьютерный томограф. Всех получивших сюда направление перенаправят в другие клиники. Но и этот томограф планируют отремонтировать довольно быстро. Ранее о проблемах с КТ заявили в городской больнице Миасса. В здании клиники нет помещения для ожидающих свою очередь пациентов. Из-за этого под окнами стационара пришлось разбить военную палатку, где люди могут присесть и погреться. Брезентовый зал ожидания будет работать до самой весны.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во вторник анонсировал новые меры поддержки врачей.

А в ЧелГУ прошла траурная церемония: коллеги-ученые и студенты простились с выдающимся археологом Геннадием Здановичем, который открыл поселение Аркаим. Зданович ушел из жизни на 83-м году жизни. Последние дни он провел в ковидной клинике.

Это все новости о коронавирусе в Челябинской области на ранее утро 25 ноября 2020 года.