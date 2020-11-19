Коронавирус оборвал жизнь известного археолога, открывшего Аркаим

В ковидной клинике Челябинска скончался Геннадий Зданович.

В четверг, 19 ноября, ушел из жизни известный археолог, профессор ЧелГУ Геннадий Зданович. Ученому было 82 года, и последние дни, по словам коллег, он провел в ковидной клинике.

«С именем профессора Здановича связаны десятки значимых открытий, которыми гордится Россия и которые признает международное научное сообщество. Среди них одно из величайших в ХХ веке открытие укрепленного поселения Аркаим, на основе которого ученые всего мира строят многочисленные научные теории и новые исторические концепции», — отмечают в пресс-службе ЧелГУ.

Геннадий Зданович разработал и внедрил новый в отечественной науке метод раскопок многослойных поселений эпохи бронзы широкими площадями с построением стратиграфических колонок. В ЧелГУ Геннадий Зданович работал со дня основания вуза и создал несколько археологических подразделений, которые заложили уникальную археологическую школу.

Любимым делом Геннадий Борисович занимался даже в преклонном возрасте.

«Со своей командой он готовил к публикации монографию с материалами о поселении Аркаим. Насколько мне известно, она уже должна находиться в печати. Минувшим летом он все еще работал в поле, был одним из руководителей отряда по исследованиям Большого Синташтинского кургана. Отряд исследовал детское кладбище бронзового века», — рассказала сайту «Первый областной» коллега Геннадия Здановича археолог Елена Куприянова.

Информации о том, когда состоится прощание с человеком-легендой и в каком формате оно возможно, в ЧелГУ пока нет.