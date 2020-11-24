Алексей Текслер анонсировал новые меры поддержки врачей

Для медиков закупят более ста квартир.

Для врачей Челябинской области закупят более 100 квартир уже до конца этого года. В регионе запускается новая мера поддержки медицинских работников. Об этом на своей странице в "Инстаграме" рассказал губернатор Алексей Текслер.



По словам главы региона, для врачей закупают служебное жильё. Кроме того, меры поддержки будут действовать и для выпускников, которые вернутся работать фельдшерами на малую родину. Губернатор заявил, что одна из главных проблем в медицине на данный момент — дефицит кадров, а пандемия только увеличила ее масштабы не только в Челябинской области, но и в других регионах.

«Что делать, понятно. Биться за каждого сотрудника, создавать условия молодым специалистам. Впервые увеличили количество бюджетных мест, в том числе в ординатуре. С этого года приняли решение закупать для врачей служебное жилье в городах и районах. Такого раньше не было. Задача — купить больше 100 квартир до конца года, сейчас приобрели более половины от плана. Будем покупать служебное жилье ежегодно. Это надо делать: не будет квартиры — не будет и врача»,— заявил губернатор.

Отметим, что выпускникам, вернувшимся на малую родину, областное правительство обещает выплату в 500 000 рублей. Она станет плюсом к программе «Земский фельдшер». Первые результаты новых мер станут ясны в конце года, добавил глава региона.