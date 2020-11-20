«Пока только рассказы»: Ирина Гехт — о повторных случаях заражения коронавирусом в Челябинской области

И почему их нельзя считать настоящими.

Первый вице-губернатор Челябинской области рассказала на днях о повторных случаях заражения коронавирусом в регионе. Однако позже областной Минздрав опроверг эту информацию. В пятницу, 20 ноября, Гехт попросили объяснить ситуацию на традиционном коронавирусном брифинге для журналистов.

«Случаи, о которых я говорила, сплошь бытовые. Это люди считают и рассказывают другим, что заболели коронавирусом во второй раз. Но их диагноз не подтвержден официально. Сегодня эпидемиологи в медицинских организациях не подтверждают факты повторного заражения. Это должно быть подтверждено ПЦР-диагностикой. Таких случаев в области пока нет», — пояснила Ирина Гехт.

По мнению Ирины Гехт, для подобных выводов недостаточно времени. Повторные случаи заражения могут возникнуть гораздо позже.