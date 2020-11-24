В ГКБ № 1 Челябинска вышел из строя компьютерный томограф

Аппарат не выдержал высокой нагрузки.

В Челябинской городской больнице № 1 вышел из строя компьютерный томограф. Аппарат не выдержал высокой нагрузки. Информацию о поломке томографа сайту «Первый областной» подтвердили в пресс-службе администрации Челябинска. При этом, по словам представителей мэрии, аппарат должны восстановить в кратчайшие сроки.



«Он не то чтобы сломался, он вышел из строя. Сейчас заказаны все необходимые запчасти, они уже в городе. Его должны восстановить в кратчайшие сроки»,— прокомментировали в пресс-службе администрации Челябинска.

Выход из строя томографа не должен создать проблемы для челябинцев, которым нужно пройти КТ, уверены в пресс-службе мэрии. Все записанные на процедуру будут перенаправляться на другие базы. Добавим, всего в Челябинске работает десять томографов, включая вышедший из строя.

«Записанных на прохождение КТ будут перенаправлять в другие больницы. У нас нет никакой проблемы в том, чтобы перенаправить на другие базы, у нас десять аппаратов КТ в городе, включая этот. Вообще, пациентам нужно обратиться в поликлинику, где им выдавали направление, и их перемаршрутизируют на другую базу»,— добавили представители мэрии.

Добавим, по информации сайта коронавирус74.рф, на утро вторника, 24 ноября, в Челябинском городском округе выявлено 10 643 случая заражения коронавирусом. Всего в области с начала пандемии зафиксировано 25 065 эпизодов. За прошедшие сутки COVID-19 нашли у 228 южноуральцев.