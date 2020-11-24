Теперь южноуральцы знают, как выглядит коронавирус

Челябинская художница показала актуальную скульптуру спустя 30 лет.

33 года назад челябинская художница Елена Щетинкина создала скульптура под названием «Вирус», которая стала актуальной только сейчас.Как рассказывает сама художница, она даже и не думала, что ее скульптура в каком-то смысле станет пророческой. Сделала её Елена в далеком 1987 году, жила она тогда в Южноуральске.Фигурка могла бы так и остаться в частной коллекции художницы, если бы не коронавирус, который просто завладел всем миром. Тогда-то Елена и поняла, что пришло время для ее «Вируса».

«Вирус» — это композиция из фарфора с актуальным на сегодняшний день сюжетом: гигантский вирус, пожирающий город. Сидит вирус на чёрно-белом городе, который опустел без людей.