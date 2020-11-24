Как рассказывает сама художница, она даже и не думала, что ее скульптура в каком-то смысле станет пророческой. Сделала её Елена в далеком 1987 году, жила она тогда в Южноуральске.
Фигурка могла бы так и остаться в частной коллекции художницы, если бы не коронавирус, который просто завладел всем миром. Тогда-то Елена и поняла, что пришло время для ее «Вируса».
«Вирус» — это композиция из фарфора с актуальным на сегодняшний день сюжетом: гигантский вирус, пожирающий город. Сидит вирус на чёрно-белом городе, который опустел без людей.