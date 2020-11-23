В Челябинске за неделю проверили почти 500 предприятий на соблюдение коронавирусных мер

Продолжаются рейды и в общественном транспорте.

В Челябинске продолжается работа по выявлению нарушений на соблюдение масочного режима и санитарно-эпидемиологических мер как на предприятиях и в местах общественного питания, так и в общественном транспорте. Сегодня,23 ноября, во время аппаратного совещания чиновники отчитались о проделанной за прошедшую неделю работе.

«Совместно с сотрудниками полиции и Роспотребнадзора ведутся проверки на соблюдение масочного режима. В эти выходные проверено 51 предприятие общественного питания в вечернее и ночное время , нарушения есть, составлено 17 материалов, которые уже переданы в работу. С остальными предпринимателями продолжаем работу, надеемся, что на этой неделе нарушителей будет меньше. Если говорить о проверках предприятий, проверено 494 предприятия, 10 материалов переданы в суд. Ждём результатов»,— рассказал заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

Чиновник напомнил, что с 19 ноября этого года в Челябинске запрещены все дискотеки в ночное время, но, по его словам, видимо, не все знают об этом. Так, в список нарушителей попали бар «Шишка», «Галактика развлечений» и клуб Jugger. Выявлены нарушения и в кальянных зонах в баре Bunny Burrow, ресторане «Шах и Мята», «Галактике развлечений» и клубе Jugger.

«К этим заведениям последующие меры будут приниматься уже достаточно жёсткие»,— предупредил Олег Извеков.

Что касается нарушений в общественном транспорте, то, по словам заместителя главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максиму Куляшову, на прошедшей неделе в ходе контроля графика дезинфекции транспорта на четырёх предприятиях проверено 22 единицы транспорта, у трёх водителей были выявлены нарушения, приняты соответствующие меры реагирования.

«Продолжаются рейды Управления транспорта с сотрудниками полиции и Роспотребнадзора по выявлению нарушений санитарно-эпидемиологических мер в общественном транспорте. За прошедшую неделю проверено 26 транспортных средств, двум юрлицам — это ООО „Эдельвейс“ и ООО „Копейское маршрутное такси“ — были выписаны требования об устранении нарушений»,— добавил Максим Куляшов.

Также чиновники сообщили, что со всеми предпринимателями ведутся профилактические беседы во избежание дальнейших нарушений и, соответственно, более жёстких наказаний.