Возле челябинского аэропорта возводят временный храм

Его строят для тех, у кого нет возможности ездить в церковь в областной центр

В Челябинске в нескольких сотнях метров от аэропорта залили фундамент будущего храма. Церковь будет временной, пока идет строительство каменной церкви имени святого праведного Феодора Ушакова, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.



По данным епархии, жители поселка Аэропорт долгое время ждали появления места, где они могли бы собираться и совершать молитвы.

Деревянный сруб ранее находился возле собора Рождества Христова, когда шло его возведение. Временный храм носил имя священномученика Петра Крутицкого.

«Как только крестильный храм величественного собора был открыт для молитвы, необходимость в небольшой деревянной церкви отпала, и летом сруб перевезли в поселок Аэропорт», — рассказали в пресс-службе.

Перед строительством прошел молебен. В храм смогут приходить все время, пока идет строительство каменной церкви имени святого праведного Феодора Ушакова.