Митрополит Алексий совершил праздничную литургию в Свято‑Троицком храме Челябинска

Прихожане собрались, чтобы вспомнить о евангельском событии — Преображении Господнем

В Свято-Троицком храме Челябинска состоялась Божественная литургия в честь Преображения Господня. Возглавил праздничное богослужение митрополит Челябинский и Миасский Алексий. На службе побывал наш фотокорреспондент.

Предстоятелю сослужили священники епархии, по случаю праздника облаченные в белые одежды.

Вспомнить евангельское событие, когда на горе Фавор апостолы Иоанн, Петр и Иаков увидели Христа во всей Его Божественной, вечной славе, пришли десятки прихожан храма.

Традиция празднования Преображения Господня зародилась в IV веке. Именно тогда равноапостольная императрица Елена построила на горе Фавор первый храм, который был посвящен этому евангельскому событию.

Народное название праздника Преображения — Яблочный Спас. Оно связано с древним, ветхозаветным обычаем, когда иудеи приносили в храм все, что появилось первым на поле или в хлеву (пшеницу, плоды, ягненка).

Эту традицию переняли и христиане, так что когда в августе поспевал первый урожай винограда, то его приносили в церкви как раз на праздник Преображения. В России вместо него приносили яблоки.