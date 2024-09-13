Уже на следующей неделе в Челябинск приедет православная святыня. Ковчег с частицей мощей Матроны Московской привезут в Свято-Симеоновский собор 22 сентября, сообщает пресс-служба Челябинской епархии.
Мощи блаженной старицы встретит духовенство Челябинской епархии, после чего в храме пройдет праздничная литургия. Перед ковчегом будет совершен молебен с чтением акафиста. Во время литургии и после нее приложиться к мощам и попросить святую о Божьей благодати смогут все желающие.
В народе святую очень любят, называют Матронушкой. Говорят, что по молитвам к ней случаются настоящие чудеса. Матрона известна своей силой исцеления. Люди приходят к ней за выздоровлением от болезней и за помощью в зачатии.
Также считается, что святая помогает в семейных делах и защищает в трудных жизненных ситуациях от бед и несчастий.
Скорбящие приходят к старице в поисках утешения. Матрона помогает найти силы и мудрость в самые сложные периоды, утешает в печали.
Святыня пробудет в Челябинске до 1 октября.
Автор: Ксения Рындина