Ковчег с мощами Матроны Московской ждут в Челябинске на следующей неделе

Святыне можно будет поклониться с 22 сентября

Уже на следующей неделе в Челябинск приедет православная святыня. Ковчег с частицей мощей Матроны Московской привезут в Свято-Симеоновский собор 22 сентября, сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

Мощи блаженной старицы встретит духовенство Челябинской епархии, после чего в храме пройдет праздничная литургия. Перед ковчегом будет совершен молебен с чтением акафиста. Во время литургии и после нее приложиться к мощам и попросить святую о Божьей благодати смогут все желающие.





В народе святую очень любят, называют Матронушкой. Говорят, что по молитвам к ней случаются настоящие чудеса. Матрона известна своей силой исцеления. Люди приходят к ней за выздоровлением от болезней и за помощью в зачатии.

Также считается, что святая помогает в семейных делах и защищает в трудных жизненных ситуациях от бед и несчастий.

Скорбящие приходят к старице в поисках утешения. Матрона помогает найти силы и мудрость в самые сложные периоды, утешает в печали.

Святыня пробудет в Челябинске до 1 октября.

Автор: Ксения Рындина