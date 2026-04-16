Зависимость от смартфона снижает уровень серого вещества в мозге

Старайтесь не пользоваться гаджетом от скуки

Постоянное использование смартфона провоцирует сокращение объема серого вещества в мозге. К такому печальному выводу пришли ученые, проанализировав 35 исследований.

Люди, часами зависающие в телефоне, обладают совершенно другим мозгом. У них фиксируется меньшее количество серого вещества в зонах, ответственных за самоконтроль и эмоции. Наиболее заметным этот дефект становится у подростков.

Миндалевидное тело — центр эмоций при гаджетозависимости — начинает более остро реагировать на лайки и уведомления, а связь с зонами самоконтроля при этом ослабевает. Получается так, что внешние стимулы играют ведущую роль, а с внутренними тормозами возникают проблемы.

От смартфона бывает трудно оторваться потому, что он схож с игровым автоматом, выдающим человеку непредсказуемое вознаграждение. Также при зависимости от гаджета человек боится упустить какую-то важную информацию и быть лишенным общения.





Что сигнализирует о наличии проблемы? Вы теряете контроль над временем. Когда остаетесь без телефона, ваша тревожность нарастает. Используете смартфон, чтобы заглушить грусть.

Есть ли надежда? Достаточно 72 часов цифрового детокса, что вполне реально устроить в продолжительные выходные, в отпуске или на больничном, чтобы мозг перезагрузился и тяга к телефону снизилась. В течение дня отключайте ненужные уведомления, откажитесь от использования смартфона во время приема пищи, не берите телефон в туалет и спальню, устраивайте как можно больше пауз во взаимодействии с устройством. Осознайте главное: смартфон является вашим инструментом, нельзя допускать того, чтобы он начал вами управлять.

Читайте также: Как снизить зависимость от соцсетей.

Смотрите еще: Капризы ребенка не стоит усмирять гаджетами.