В Челябинске контролеры общественного транспорта поймали более 200 «зайцев»

Почти половина из них — дети до 16 лет

В Челябинске контролеры провели 17 рейдов в автобусах, трамваях и троллейбусах. Всего они поймали 211 безбилетников, половина из которых — дети до 16 лет, сообщает пресс-служба организатора перевозок.



На взрослых нарушителей составили протоколы. За безбилетный проезд им грозит штраф 2500 рублей. Если «зайца» поймают повторно, сумма вырастет до 5 тысяч.



В компании напомнили, что средства от продажи билетов перевозчики направляют на ремонт и обновление транспорта, зарплаты водителей и внедрение новых технологий.



