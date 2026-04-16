Рыбнадзор выясняет причины замора рыбы на озере Шелюгино

Это второй такой случай в Челябинской области весной 2026 года

На озере Шелюгино в Копейском округе устанавливают причины гибели рыбы, сообщили в отделе государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области Нижнеобского территориального управления Росрыболовства.

В ведомстве взяли ситуацию на контроль и организовали проверку на водоеме. Специалисты устанавливают видовой состав рыбы и возможные причины нарушения требований в области рыболовства. К выяснению обстоятельств привлекли ученых Уральского филиала ВНИРО.

Как пояснила заместитель начальника отдела Галина Лаптева, пока рано говорить о точной причине.

«Мы сейчас проводим мероприятие на установление источника антропогенного влияния», — пояснила эксперт.

В то же время она не исключила естественный замор. Подобное на Шелюгино случалось и раньше, озеро относится к заморным водоемам — мелким, с затяжным ледоставом.

В январе этого года специалисты ЦГМС фиксировали низкий уровень кислорода на озере и предупреждали о возможном заморе.

Как уточнили в Рыбоохране, это уже второй водоем в области, где весной 2026 года наблюдают гибель рыбы из-за нехватки кислорода. Первый случай произошел в Еткульском районе. Там лабораторные исследования уже провели, источников загрязнения не нашли, гибель рыбы признали частичной. На Шелюгино, по предварительным данным, ситуация аналогичная: замор не массовый.

Окончательные выводы о причинах случившегося сделают после лабораторных исследований проб воды и грунта.